Подаємо заяву на субсидію: які документи знадобляться

Усього є дев’ять документів, які слід підготувати

Українці, які мають право на отримання субсидії, можуть оформити її онлайн та офлайн, надавши певні документи. Вони повинні мати не лише інформацію про заявника, а й членів його сім’ї.

Подання документів може бути здійснене в одному з відділень Пенсійного фонду або не виходячи з дому — у додатку "Дія". Кожен може вибрати зручний для себе спосіб.

Список необхідних документів

заяву про призначення субсидії;

паспортні дані всіх членів сім’ї;

довідку про доходи всіх членів сім’ї;

номери особових рахунків;

орендний договір (для мешканців орендованого житла) чи право власності на житло;

копію договору про реструктуризацію боргу щодо оплати послуг ЖКГ;

документи про характеристики житлового приміщення;

документи про прописку кожного члена сім’ї;

довідку ВПО (для переселенців).

Варто додати, що при призначенні субсидії можуть вимагати не весь цей список, проте краще все ж таки підготувати ці документи. Після подання заяви рішення про призначення субсидії прийматиметься протягом 30 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть українці, які втратили субсидію, знову поновити ці виплати.