Це впливає на субсидію: про які зміни треба повідомляти ПФУ

Дається кількадесят днів на повідомлення, в разі якщо це не зробити, субсидію можна втратити

В Україні тим, хто не може в повному обсязі сплачувати за житлово-комунальні послуги можуть призначити субсидію. Вона призначається щонайменше на пів року, але за деяких умов її можна втратити. Серед вимог до отримувача — обов'язок повідомляти протягом 30 календарних днів у Пенсійний фонд в разі певних змін в житті.

Згідно з постановою Кабміну, серед подій, про які треба повідомляти — зміна складу зареєстрованих у житлі людей, інший соціальний статус членів домогосподарства, зміни у складі їхніх сімей. Також ставити до відома ПФУ треба про майнові зміни — отримання 25-кратного розміру прожиткового мінімуму (окрім благодійної допомоги на освіту, лікування, подолання наслідків катастроф, страховки, спадщини нерухомістю), валютні операції на понад 50 тисяч грн за останній рік, отримання спадщини, наявність депозитів, купівлі авто.

Повідомити потрібно про зміну надавачів та переліку комунальних послуг, перебування члену домогосподарства за кордоном понад 60 днів, оплата рахунків іншою особою або коштом місцевого бюджету. Якщо в людини змінилась кількість проживаючих чи зареєстрованих, складу родини членів домогосподарства, відбулися зміни із комунальними послугами чи у майновому стані потрібно подати нову заяву та декларацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що якщо не повідомити ПФУ про зміни, субсидії можуть позбавити. Поновити її можна або в поточному сезоні, або в наступному, в залежності від причини припинення виплат.