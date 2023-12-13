Это влияет на субсидию: о каких изменениях следует сообщать ПФУ

Дается несколько десятков дней на сообщение, в случае если это не сделать, субсидию можно потерять

В Украине тем, кто не может в полном объеме платить за жилищно-коммунальные услуги, могут назначить субсидию. Она назначается не менее полугода, но при некоторых условиях ее можно потерять. Среди требований к получателю обязанность сообщать в течение 30 календарных дней в Пенсионный фонд в случае определенных изменений в жизни.

Согласно постановлению Кабмина, среди событий, о которых нужно сообщать, — изменение состава зарегистрированных в жилище людей, другой социальный статус членов домохозяйства, изменения в составе их семей. Также ставить в известность ПФУ нужно об имущественных изменениях — получении 25-кратного размера прожиточного минимума (кроме благотворительной помощи на образование, лечении, преодолении последствий катастроф, страховки, наследства недвижимостью), валютных операциях более чем на 50 тысяч грн за последний год, получении наследства, наличие депозитов, покупки авто.

Сообщить нужно об изменении поставщиков и перечня коммунальных услуг, пребывании члена домохозяйства за границей более 60 дней, оплате счетов другим лицом или за счет местного бюджета. Если у человека изменилось количество проживающих или зарегистрированных, состав семьи членов домохозяйства, произошли изменения с коммунальными услугами или в имущественном состоянии нужно подать новое заявление и декларацию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что если не сообщить ПФУ об изменениях, субсидии могут лишить. Восстановить ее можно либо в текущем сезоне, либо в следующем, в зависимости от причины прекращения выплат.