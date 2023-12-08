Получить субсидию за весь отопительный период в любое время: кому доступна такая услуга

Субсидию могут назначить только если есть право на ее получение

В Украине получить субсидию могут не только владельцы жилья или прописанные люди, но и те, кто его арендует, или ВПЛ по факту проживания. Для некоторых категорий людей продолжительность субсидии изменяется.

Согласно постановлению Кабмина для арендаторов жилья действует такое правило – субсидия может назначаться с месяца обращения до конца отопительного сезона, но если договор аренды истекает раньше, то и субсидия на другие месяцы не будет предоставляться. Продлить субсидию можно по личному обращению арендатора.

Напомним срок подачи заявления для того, чтобы получать субсидию в полном размере уже истек 30 ноября. Жилищная субсидия будет назначаться с месяца обращения. Есть категории украинцев, которые могут получить субсидию в полном объеме при любом месяце обращения. Это граждане в сложных жизненных обстоятельствах, а также люди, являющиеся плательщиками единого социального взноса, регистрация и жилье которых расположены на территориях в определенном перечне для оказания помощи в рамках программы "еПоддержка".

Приложение к распоряжению Кабмина от 6 марта 2022 года

Субсидия в полном объеме предоставляется им, если они не смогли обратиться за назначением в нужный срок. Субсидия назначается с начала сезона, но не ранее права наступления на получение такого рода помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на вынесение решения о предоставлении или непредоставлении или отказе в субсидии у Пенсионного фонда есть 10 дней. В случае ошибок в документах или неполной предоставленной информации ПФУ предоставляет 30 дней на исправление всех ошибок.