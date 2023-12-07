Нужно подождать? Как быстро назначают субсидию в Украине

ПФУ может не только предоставить субсидию или отказать в ее назначении

При подаче документов на получение субсидии в Украине важно не ошибиться в основных данных, которые вы вносите. Однако в Пенсионном фонде их проверяют — если у приведенных данных есть ошибка, на ее исправление дают 30 дней.

Согласно постановлению Кабинета Министров, после исправления гражданином ошибки расчет жилищной субсидии производится так же, как и при обычной подаче документов — в течение 10 дней. Если ошибка исправлена не будет, в субсидии откажут.

В общей сложности Пенсионный фонд в течение 10 дней должен принять три вида решений. О них сообщают в течение трех календарных дней.

Назначить жилищную субсидию,

отказать в ее назначении,

не назначить жилищную субсидию. От предыдущего этот пункт отличается тем, что по результатам расчета человек имеет право только на нулевую или на отрицательную сумму субсидии.

Однако эта ситуация может измениться. Например, в начале отопительного периода 2023 года в октябре при пересчете субсидий люди, имевшие нулевые начисления летом, смогли получить компенсацию коммунальных услуг от государства, ведь сумма начислений за услуги возросла.

Если же заявитель получил отказ в субсидии или его не удовлетворяет его размер, то он должен самостоятельно проверить всю информацию, которую он предоставил и которую получили органы Пенсионного фонда от различных источников. "Телеграф" рассказывал, какие данные органы Пенсионного фонда проверяют в государственных реестрах.