Какие документы нужны для получения субсидии: без этих данных деньги не дадут

На устранение неточностей в документах могут предоставить 30 дней

Субсидию в Украине могут назначить как зарегистрированным в жилище гражданам, так и по факту проживания. В таком случае количество лиц, проживающих в доме, указывается в декларации.

Это один из двух главных документов, подаваемых для получения субсидии. Чтобы помощь назначили, нужно подтвердить свою личность (паспортом, временным видом на жительство, паспортом иностранца, другим документом подтверждающим разрешение на пребывание в Украине), подать заявление, декларацию, справки о доходах (если они неизвестны налоговой и Пенсионному фонду).

Другими документами, которые могут потребоваться:

копия договора о реструктуризации долга по оплате услуг ЖКХ

договор об аренде жилья

справка ВПЛ,

решение суда при необходимости.

В постановлении Кабмина указано, что при не внесенных в полном объеме данных в заявление и декларацию они будут считаться не поданными. Для каждого члена домохозяйства нужно указывать Ф.И.О., семейное положение, дату рождения, серию и номер паспорта или другого документа, РНОПН. Также такие данные нужно внести и о тех членах семьи участников домохозяйства, доходы которых числятся при назначении субсидии. Также в документах обязательно должны быть адрес домохозяйства и номера лицевых счетов. Люди могут также подавать дополнительные документы, которые могут повлиять на принятие решения ПФУ.

Если в документы закралась ошибка, Пенсионный фонд уведомляет об этом. На исправление дается 30 дней — без этого в субсидии откажут. Если заявитель болеет – срок могут продлить, но не более чем до конца сезона выплаты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с долгами за коммунальные услуги или по алиментам сроком более трех месяцев субсидию не предоставляют. Данные, которые люди указывают при заполнении декларации и заявления в ПФУ, проверяют.