Які документи потрібні, аби отримати субсидію: без цих даних гроші не дадуть

На виправлення неточностей в документах можуть надати 30 днів

Субсидію в Україні можуть призначити як зареєстрованим в житлі громадянам, так і по факту проживання. В такому випадку кількість осіб, які живуть в помешканні вказується в декларації.

Це один з двох найголовніших документів, що подається для отримання субсидії. Аби допомогу призначили, потрібно підтвердити свою особу (паспортом, тимчасовою посвідкою, паспортом іноземця, іншим документом що підтверджує дозвіл на перебування в Україні), подати заяву, декларацію, довідки про доходи (якщо вони невідомі податковій та Пенсійному фонду).

Іншими документами, які можуть бути потрібні:

копія договору про реструктуризацію боргу з оплати послуг ЖКГ

договір про оренду житла

довідка ВПО,

рішення суду за потреби.

В постанові Кабміну зазначено, що при не внесених в повному об'ємі даних в заяву та декларацію, вони вважатимуться не поданими. Для кожного члена домогосподарства потрібно вказувати П.І.Б, сімейний стан, дату народження, серію та номер паспорта чи іншого документа, РНОПП. Також такі дані потрібно внести і про тих членів родини учасників домогосподарства, доходи яких рахуються при призначенні субсидії. Також в документах обов'язково мають бути адреса домогосподарства та номери особових рахунків. Люди можуть також надавати додаткові документи, які можуть вплинути на прийняття рішення ПФУ.

Якщо в документи закралась помилка, Пенсійний фонд повідомляє про це. на виправлення дається 30 днів — без цього у субсидії відмовлять. Якщо заявник хворіє — термін можуть розширити, але не більше ніж до кінця сезону виплати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з боргами за комунальні послуги чи за аліментами терміном більш ніж за три місяці субсидію не надають. Дані, які люди вказують при заповненні декларації та заяви в ПФУ перевіряють.