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Кому призначають субсидію: чи може отримувати її орендар

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
ВПО також можуть отримувати субсидію, щоправда, лише за однією адресою Новина оновлена 04 грудня 2023, 09:29
ВПО також можуть отримувати субсидію, щоправда, лише за однією адресою. Фото Колаж "Телеграфу"

Субсидія покриває різницю між обов'язковим платежем, на який впливає кількість членів домогосподарства, та нарахуваннями

В Україні люди з достатньо низьким доходом, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги, але при цьому є працюючими, пенсіонерами, навчаються або стоять на обліку як безробітні, можуть претендувати на допомогу від держави. Вона називається житлова субсидія і нараховується щомісяця.

Згідно з постановою Кабміну, житлову субсидію можна призначити тільки одному з членів домогосподарства. Це можуть бути люди як зареєстровані в житлі, наприклад квартирі або будинку, так і ті хто проживає на підставі договору оренди. Хоча навіть такого договору може не бути — це стосується внутрішньо переміщених осіб. Підтвердженням того, що людина живе в цьому приміщенні, є довідка ВПО з зазначеною адресою.

Також право отримувати допомогу мають індивідуальні забудовники, якщо їхні будинки ще не прийняли в експлуатацію, а комуналка вже нараховується. Варто зазначити, що для ВПО та орендарів є певний нюанс — склад домогосподарства (тобто проживаючі люди) вказується під час звернення за призначенням субсидії і має підтверджуватися наданням відповідних документів. Люди можуть отримувати тільки одну житлову субсидію: або за місцем фактичного проживання, або за місцем реєстрації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні можна втратити субсидію. Серед таких причин — смерть отримувача. Про це треба повідомляти Пенсійний фонд — якщо субсидія вже була нарахована її можуть отримати ті, хто був вказаний субсидіантом у переліку членів домогосподарства.

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