Субсидія для тих, хто працює на півставки: у ПФУ назвали обов’язкову умову

Розмір допомоги в опалювальний сезон суттєво зріс

Українці, витрати яких на комунальні послуги перевищують 15% від середньомісячного сукупного доходу сім’ї, мають право на отримання житлової субсидії. У Пенсійному фонді пояснили, як призначається допомога тим, хто працює на півставки.

У ПФУ роз’яснили, що у цьому випадку допомога на оплату комуналки може бути призначена. Проте є умова.

"Субсидія може бути призначена вашому домогосподарству за умови, що за вас сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі не менше мінімального сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (пункт 14 Положення про порядок призначення) субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 (848)", — йдеться в повідомленні.

У Пенсійному фонді нагадали, що сукупний дохід за який період враховується при зверненні за призначенням житлової субсидії у грудні 2023 – січні 2024 року. Буде враховано дані за ІІ-ІІІ квартали 2023 року.

Варто зазначити, що якщо влітку через неопалюваний сезон українці отримували 350-400 грн, то в опалювальний сезон виплати значно більші — приблизно 1,7 тис. — 1,8 тис. грн. Розмір допомоги розраховують індивідуально для кожної сім’ї залежно від доходів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як призначається субсидія тим, хто має автомобіль. Також ми писали, хто не має права на отримання допомоги на оплату комунальних послуг через велику площу житла.