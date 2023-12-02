Субсидия для тех, кто работает на полставки: в ПФУ назвали обязательное условие

Размер помощи в отопительный сезон существенно вырос

Украинцы, расходы которых на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи, имеют право на получение жилищной субсидии. В Пенсионном фонде пояснили, как назначается помощь для тех, кто работает на полставки.

В ПФУ разъяснили, что в этом случае помощь на оплату коммуналки может быть назначена. Однако есть условие.

"Субсидия может быть назначена вашему домохозяйству при условии, что за вас уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии (пункт 14 Положения о порядок назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 №848)", — сказано в сообщении.

В Пенсионном фонде напомнили, совокупный доход за какой период учитывается при обращении за назначением жилищной субсидии в декабре 2023 – январе 2024 года. Будут учтены данные за ІІ-ІІІ кварталы 2023 года.

Стоит отметить, что если летом из-за неотапливаемого сезона украинцы получали 350-400 грн, то в отопительный сезон выплаты значительно больше — примерно 1,7 тыс. — 1,8 тыс. грн. Размер пособия рассчитывают в индивидуальном порядке для каждой семьи в зависимости от доходов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как назначается субсидия тем, кто имеет автомобиль. Также мы писали, кто не имеет права на получение помощи на оплату коммунальных услуг из-за большой площади жилья.