Частина українців може втратити субсидії: кого це стосується та що потрібно робити
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Усього названо п’ять головних причин
Деяких українців можуть позбавити права на отримання житлових субсидій. На це є кілька причин, але в деяких випадках можна відновити нарахування.
Однією з причин може стати заборгованість із комунальних послуг. ОСББ і керуючі компанії повинні регулярно ставити до відома Управління соціального захисту про борги, що накопичилися. Про це пише видання "Деньги.Ua".
У цьому випадку можна відновити нарахування виплат, але лише при наданні документального підтвердження про затримку виплати пенсії чи зарплати. Для цього потрібно сплатити борг або укласти з постачальником комунальних послуг договір про реструктуризацію існуючої заборгованості. В іншому випадку людина просто втрачає своє право на субсидії.
Інші причини скасування субсидій:
- зміна місця проживання (субсидія прив’язана до конкретного житла);
- смерть людини, якій нараховувалися виплати;
- якщо у заяві було зазначено недостовірну інформацію про розмір доходу;
- якщо здійснюються значні покупки або на банківському депозиті є понад 50 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка категорія українців точно не може претендувати на отримання субсидії та з якої причини.