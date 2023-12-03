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Частина українців може втратити субсидії: кого це стосується та що потрібно робити

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Хто може втратити право на отримання субсидій Новина оновлена 03 грудня 2023, 09:20
Хто може втратити право на отримання субсидій. Фото Колаж "Телеграфу"

Усього названо п’ять головних причин

Деяких українців можуть позбавити права на отримання житлових субсидій. На це є кілька причин, але в деяких випадках можна відновити нарахування.

Однією з причин може стати заборгованість із комунальних послуг. ОСББ і керуючі компанії повинні регулярно ставити до відома Управління соціального захисту про борги, що накопичилися. Про це пише видання "Деньги.Ua".

У цьому випадку можна відновити нарахування виплат, але лише при наданні документального підтвердження про затримку виплати пенсії чи зарплати. Для цього потрібно сплатити борг або укласти з постачальником комунальних послуг договір про реструктуризацію існуючої заборгованості. В іншому випадку людина просто втрачає своє право на субсидії.

Інші причини скасування субсидій:

  • зміна місця проживання (субсидія прив’язана до конкретного житла);
  • смерть людини, якій нараховувалися виплати;
  • якщо у заяві було зазначено недостовірну інформацію про розмір доходу;
  • якщо здійснюються значні покупки або на банківському депозиті є понад 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка категорія українців точно не може претендувати на отримання субсидії та з якої причини.

Теги:
#Україна #Гроші #Виплати #Субсидії