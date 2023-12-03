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Часть украинцев может потерять субсидии: кого это касается и что нужно делать

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Кто может потерять право на получение субсидий Новость обновлена 03 декабря 2023, 09:20
Кто может потерять право на получение субсидий. Фото Коллаж "Телеграфа"

Всего названы пять главных причин

Некоторых украинцев могут лишить права на получение жилищных субсидий. На это есть несколько причин, но в некоторых случаях начисления можно восстановить.

Одной из причин может стать задолженность по коммунальным услугам. ОСББ и управляющие компании должны регулярно ставить в известно Управление социальной защиты о накопившихся долгах. Об этом пишет издание "Деньги.Ua".

В данном случае можно восстановить начисления выплат, но только при предоставлении документального подтверждения о задержке выплаты пенсии или зарплаты. Для этого нужно погасить долг или заключить с поставщиком коммунальных услуг договор о реструктуризации существующей задолженности. В другом случае, человек просто теряет свое право на субсидии.

Другие причины отмены субсидий:

  • смена места проживания (субсидия привязана к конкретному жилью);
  • смерть человека, которому начислялись выплаты;
  • если в заявлении была указана недостоверная информация о размере дохода;
  • если осуществляются значительные покупки или на банковском депозите имеется более 50 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая категория украинцев точно не может претендовать на получение субсидии и по какой причине.

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#Украина #Деньги #Выплаты #Субсидии