Часть украинцев может потерять субсидии: кого это касается и что нужно делать
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Всего названы пять главных причин
Некоторых украинцев могут лишить права на получение жилищных субсидий. На это есть несколько причин, но в некоторых случаях начисления можно восстановить.
Одной из причин может стать задолженность по коммунальным услугам. ОСББ и управляющие компании должны регулярно ставить в известно Управление социальной защиты о накопившихся долгах. Об этом пишет издание "Деньги.Ua".
В данном случае можно восстановить начисления выплат, но только при предоставлении документального подтверждения о задержке выплаты пенсии или зарплаты. Для этого нужно погасить долг или заключить с поставщиком коммунальных услуг договор о реструктуризации существующей задолженности. В другом случае, человек просто теряет свое право на субсидии.
Другие причины отмены субсидий:
- смена места проживания (субсидия привязана к конкретному жилью);
- смерть человека, которому начислялись выплаты;
- если в заявлении была указана недостоверная информация о размере дохода;
- если осуществляются значительные покупки или на банковском депозите имеется более 50 тысяч гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая категория украинцев точно не может претендовать на получение субсидии и по какой причине.