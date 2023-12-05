Боржникам субсидію не дають: про яку суму йдеться та за який період

Борги враховуються за різними виплатами, включаючи нарахування за комірне

При подачі документів на отримання субсидії варто чесно зазначати усі фактори, які можуть вплинути на надання або ненадання допомоги від держави. Таким фактором можуть стати борги. Йдеться про борги як за комунальні послуги, так і за аліментами.

Згідно з постановою Кабміну, достатньо простроченої заборгованості три місяці для оплати за комірне. Строк позивної давності не має минути, а загальна сума боргу має бути більша за 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів доходів). Є два виключення — послуга постачання та розподілу природного газу при нарахуванні сум за рішенням суду при приведенні об'ємів газу до стандартів, а також при тому, що колективні споживачі чи виконавці не надали уповноваженим органам інформацію.

Що ж до аліментів, то якщо в приміщенні чи у родині проживаючої людини є ті, хто заборгував за аліментами, субсидію не надаватимуть. Для цього заборгованість має бути протермінована на понад три місяці.

Виключення:

погашення боргу частинами за рішенням суду,

боржник — зникла безвісти особа,

боржник нарко чи алкозалежний і є підтверджуючі документи,

боржник під кримінальним провадженням, відсторонений від роботи під домашнім арештом чи під вартою.

Раніше "Телеграф" писав про те, в яких інших випадках можуть позбавити субсидії. Серед можливих причин — зміна місця проживання чи смерть отримувача.