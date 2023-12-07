Треба почекати? Як швидко призначають субсидію в Україні

ПФУ може не тільки надати субсидію або відмовити в її призначенні

При подачі документів на отримання субсидії в Україні важливо не помилитися в основних даних, які ви вносите. Однак, в Пенсійному фонді їх перевіряють — якщо в наведених даних є помилка, на її виправлення дають 30 днів.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, після виправлення громадянином помилки розрахунок житлової субсидії проводиться так само як і при звичайній подачі документів — протягом 10 днів. Якщо помилка виправлена не буде, у субсидії відмовлять.

Загалом Пенсійний фонд протягом 10 днів має прийняти три види рішень. Про них повідомляють протягом трьох календарних днів.

Призначити житлову субсидію,

відмовити в її призначенні,

не призначити житлову субсидію. Від попереднього цей пункт відрізняється тим, що за результатами розрахунку наразі людина має право тільки на нульову або на від'ємну суму субсидії.

Однак ця ситуація може змінитися. Наприклад на початку опалювального періоду 2023 року в жовтні при перерахунку субсидій люди, які мали нульові нарахування влітку, змогли отримати компенсацію комунальних послуг від держави, адже сума нарахувань за послуги зросла.

Якщо ж заявник отримав відмову у субсидії або його не задовольняє її розмір, то він має самостійно перевірити всю інформацію яку він надав та яку отримали органи Пенсійного фонду від різноманітних джерел. "Телеграф" розповідав, які дані органи Пенсійного фонду перевіряють в державних реєстрах.