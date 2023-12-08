Отримати субсидію за весь опалювальний період в будь-який час: кому доступна така послуга

Субсидію можуть призначити виключно, якщо є право на її отримання

В Україні отримати субсидію можуть не тільки власники житла або прописані люди, а й ті хто його орендує чи ВПО за фактом проживання. Для деяких категорій людей тривалість отримання субсидії змінюється.

Згідно з постановою Кабміну для орендарів житла діє таке правило — субсидія може призначатися з місяця звернення до кінця опалювального сезону, але якщо договір оренди закінчується раніше, то і субсидія на інші місяці не надаватиметься. Продовжити субсидію можна за особистим зверненням орендаря.

Нагадаємо термін подачі заяви для того, щоб отримувати субсидію в повному розмірі вже сплив 30 листопада. Житлова субсидія наразі призначатиметься з місяця звернення. Є категорії українців, які можуть отримати субсидію в повному об'ємі при будь-якому місяці звернення. Це громадяни у складних життєвих обставинах, а також люди, які є платниками єдиного соціального внеску реєстрація та житло яких розташовано на територіях у певному переліку для надання допомоги в рамках програми "єПідтримка".

Додаток до розпорядження Кабміну від 6 березня 2022 року

Субсидія в повному обсязі надається їм, якщо вони не змогли звернутися за призначенням потрібний термін. Субсидія призначається з початку сезону, але не раніше права настання на отримання такого виду допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на винесення рішення про надання чи ненадання або відмови у субсидії у Пенсійного фонду є 10 днів. В разі помилок у документах або неповній надані інформації ПФУ надає 30 днів на виправлення всіх помилок.