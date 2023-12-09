Субсидию могут пересчитать: в каких случаях этого можно требовать от ПФУ

Часть корректировок суммы субсидий Пенсионный фонд проводит самостоятельно

В Украине субсидия назначается обычно на отопительный или неотапливаемый период, иногда она может продолжаться автоматически. Однако события в жизни людей часто непредсказуемы и может случиться так, что сумма субсидии должна возрасти.

Согласно постановлению Кабмина, ПФУ должно автоматически перечислять сумму субсидии в таких случаях: изменение тарифов на услуги, изменение процента обязательного платежа, получение уточненной информации о доходах членов домохозяйства и их родственников, изменения норм потребления, изменения исполнителей услуги, получение данных о долгах.

По обращению человека субсидию могут перечислить с месяца обращения. Это происходит в случаях:

для неработающих пенсионеров, субсидию которым давали с учета зарплаты,

изменении или уточнении размера дохода,

нетрудоспособным, живущим сами на сверхурочной площади жилья.

Если такой перерасчет охватывает прошлые периоды, срок не ограничен. ПФУ может осуществить доначисление субсидии. На изменение суммы субсидии также влияет изменение количества членов домохозяйства – о таком изменении нужно уведомить Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при наличии долгов за коммунальные услуги и алименты субсидию не назначают. Есть способы обойти запрет, но они включают решения судов, реструктуризацию долга и другие варианты.