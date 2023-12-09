Субсидию могут пересчитать: в каких случаях этого можно требовать от ПФУ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Часть корректировок суммы субсидий Пенсионный фонд проводит самостоятельно
В Украине субсидия назначается обычно на отопительный или неотапливаемый период, иногда она может продолжаться автоматически. Однако события в жизни людей часто непредсказуемы и может случиться так, что сумма субсидии должна возрасти.
Согласно постановлению Кабмина, ПФУ должно автоматически перечислять сумму субсидии в таких случаях: изменение тарифов на услуги, изменение процента обязательного платежа, получение уточненной информации о доходах членов домохозяйства и их родственников, изменения норм потребления, изменения исполнителей услуги, получение данных о долгах.
По обращению человека субсидию могут перечислить с месяца обращения. Это происходит в случаях:
- для неработающих пенсионеров, субсидию которым давали с учета зарплаты,
- изменении или уточнении размера дохода,
- нетрудоспособным, живущим сами на сверхурочной площади жилья.
Если такой перерасчет охватывает прошлые периоды, срок не ограничен. ПФУ может осуществить доначисление субсидии. На изменение суммы субсидии также влияет изменение количества членов домохозяйства – о таком изменении нужно уведомить Пенсионный фонд в течение 30 дней.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что при наличии долгов за коммунальные услуги и алименты субсидию не назначают. Есть способы обойти запрет, но они включают решения судов, реструктуризацию долга и другие варианты.