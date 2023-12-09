Субсидію можуть перерахувати: в яких випадках можна цього вимагати від ПФУ

Частину коригувань суми субсидій Пенсійний фонд проводить самостійно

В Україні субсидія призначається зазвичай на опалювальний чи неопалювальний період, іноді вона може продовжуватися автоматично. Однак події в житті людей часто непередбачувані і може статися так, що сума субсидії має зрости.

Згідно з постановою Кабміну, ПФУ має автоматично перераховувати суму субсидії в таких випадках: зміна тарифів на послуги, зміна відсотка обов'язкового платежу, отримання уточненої інформації про доходи членів домогосподарства і їхніх родичів, зміни норм споживання, зміни виконавців послуги, отримання даних про борги.

За зверненням людини субсидію можуть перерахувати з місяця звернення. Це відбувається у випадках:

для непрацюючих пенсіонерів, субсидію яким давали з урахування зарплати,

зміні чи уточненні розміру доходу,

непрацездатним, що живуть самі на понаднормову площу житла.

Якщо такий перерахунок охоплює минулі періоди — строк не обмежений. ПФУ може здійснити донарахування субсидії. На зміну суми субсидії також впливає зміна кількості членів домогосподарства — про таку зміну потрібно повідомити в Пенсійний фонд протягом 30 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при наявності боргів за комунальні послуги та за аліменти субсидію не призначають. Є способи обійти заборону, але вони включають рішення судів, реструктуризацію боргу та інші варіанти.