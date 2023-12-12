Втратили субсидію. Чи можна її поновити

Поновити субсидію іноді можна тільки на наступний опалювальний чи неопалювальний період

Субсидію в Україні можуть і забрати — аби втратити виплати потрібно приховувати від Пенсійного фонду зміни в житті, подати некоректні дані в декларації, що вплинули на факту призначення субсидії або її суму. Є й інші причини — припинення надання житлово-комунальної послуги, немає виплат боргу за комуналку за договором реструктуризації, витрати на комунальні послуги чи придбання палива для печі оплачує інша особа або місцевий бюджет, отримувач жив один і помер, переїхав або сам відмовився від субсидії.

В таких випадках поновити виплати можна, але не одразу. Припинення виплат зазвичай відбувається з наступного місяця після місяця настання умов. Про таке рішення людину повідомляють протягом трьох днів. Відновити субсидію в тому ж сезоні коли її втрачено можна лише у випадках:

відновлення надання комунальних послуг

сплата заборгованості за ЖКП та адмінвитрати

укладання договору реструктуризації боргу

оскарження боргу в суді (за наявності ухвали про відкриття провадження).

Після заяви про припинення, після виявлення недостовірної інформації або в разі неповідомлення ПФУ про зміну майнового чи сімейного стану протягом 30 днів поновити субсидію можна тільки в наступному сезоні з поданням нових заяви та декларації. Якщо суму виплачено надміру — її перерахують або змусять повернути в судовому порядку.

Раніше "Телеграф" розповідав про можливість для пенсіонерів або людей, що втратили роботу отримувати субсидію з іншою сумою. В її підрахунок можуть включити не суму заробітної плати, а пенсію чи виплату допомоги.