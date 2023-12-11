Пенсіонерам та безробітнім рахують по-іншому: які прибутки впливають на субсидію

Якщо людина втратила свій прибуток — субсидію можуть розрахувати не з зарплати

При призначенні субсидії враховуються доходи за різні періоди. При призначенні субсидії на опалювальний період з початку сезону рахують перше півріччя 2023 року, однак є деякі відмінності, наприклад пенсіонерам визначають розмір пенсії за серпень.

Якщо обставини життя людини змінилися і субсидія призначається не з початку опалювального сезону, то рахують розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю попередньому до місяця з якого починається житлова субсидія. Про це зазначається у постанові Кабміну.

Поки діє воєнний стан, існує додаткова умова — якщо людина втрачає роботу в цей період і реєструється у Державній службі зайнятості як безробітна та починає отримувати відповідну допомогу, то в середньомісячний сукупний дохід рахується не заробітна плата, а сума тієї допомоги яку виплачують. Важливо отримати її за повний місяць, перед тим як звертатися по субсидію. Саме сума середньомісячного доходу впливає на розмір субсидії і можливість її надання взагалі.

Що ж до пенсіонерів, то для них також є певні відмінності. Якщо пенсіонер не працює і в останній місяць періоду врахування доходів не мав ніяких додаткових джерел надходжень коштів, то його середньомісячний дохід враховується аналогічно як у попередньому випадку. Соціальні виплати від міжнародних організацій та у допомогу ВПО не враховуються в сукупний дохід.

Раніше "Телеграф" розповідав, що про зміни в своєму матеріальному стані як в позитивному, так і в негативному ключі треба обов'язково повідомляти в Пенсійний фонд України протягом 30 днів. Це впливає на можливість призначення субсидії, а також на її розмір. В разі різкого зменшення доходів, наприклад втрати роботи, сума субсидії може навіть зрости.