Є кілька причин: кому в Україні точно не призначать субсидії

Юрист назвав усі причини, через які у виплатах точно відмовить

Українцям навіть під час війни продовжують виплачувати субсидії, проте отримати ці виплати можуть далеко не всі. Законодавством визначено перелік причин, з яких громадянам можуть відмовити у наданні допомоги.

Юрист Наталія Василюк детально пояснила, хто з українців не зможе розраховувати на отримання субсидій. Про це пише РБК-Україна.

Так, однією із причин може стати площа житла. Тобто якщо вона перевищує 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирних будинках і 230 — для приватних будинків. Проте є й винятки — дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, багатодітні сім’ї, сім’ї з трьома чи більше дітьми та особи з інвалідністю, які користуються візками.

Відмовити в субсидії можуть також у тому випадку, якщо хоча б один із членів домогосподарства володіє транспортним засобом, випущеним менше ніж п’ять років тому або якщо є більше одного транспортного засобу, випущені менше ніж 15 років тому. Однак слід доля, що це не поширюється на транспортні засоби, які стоять у межах чотирьох розмірів мінімальної зарплати, одержані безкоштовно або придбані за пільговими умовами.

Якщо хтось із сім’ї має власність на більше одного житлового приміщення (квартиру, будинок), житлова субсидія також не буде надана.

Не дадуть виплату, якщо хтось зі складу домогосподарства має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 000 гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 000 гривень.

Якщо протягом року до місяця звернення за призначенням житлової субсидії, хтось із членів домогосподарства або членів сім’ї домогосподарства виконав угоди на суму понад 50 тисяч гривень, виплату не призначать.

У житловій субсидії також може бути відмовлено, якщо в сім’ї є дорослі люди, які досягли повноліття до початку періоду, за який розглядаються доходи призначення субсидії. У цей період вони відповідають одній з наступних умов:

немає доходів, які враховуються при призначенні субсидії;

сукупний дохід протягом місяця менше, ніж розмір мінімальної зарплати початку періоду, протягом якого враховуються доходи призначення субсидії;

не сплачено єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі не менше мінімального протягом трьох місяців протягом цього періоду, крім випадків, коли є борги роботодавця;

перебували за кордоном понад 60 днів, крім службових відряджень, лікування, навчання або догляду за дитиною до трьох років, перебування за кордоном під час воєнного стану в Україні та два місяці після його закінчення

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писало про те, як українці можуть отримати житлову субсидію навіть за наявності боргів за комунальні послуги.