Есть несколько причин: кому в Украине точно не назначат субсидии

Юрист назвал все причины, по которым в выплатах точно откажут

Украинцам даже во время войны продолжают выплачивать субсидии, однако получить эти выплаты могут далеко не все. Законодательством определен перечень причин, по которым гражданам могут отказать в предоставлении помощи.

Юрист Наталья Василюк детально объяснила, кто из украинцев не сможет рассчитывать на получение субсидий. Об этом пишет РБК-Украина.

Так, одной из причин может стать площадь жилья. То есть, если она превышает 130 квадратных метров для квартир в многоквартирных домах и 230 — для частных домов. Однако есть и исключения — детские дома семейного типа, приемные семья, многодетные семья, семьи с тремя или более детьми и лица с инвалидностью, которые пользуются тележками.

Отказать в субсидии могут также в том случае, если хотя бы один из членов домохозяйства владеет транспортным средством, выпущенным менее пяти лет назад или же если есть более одного транспортного средства, выпущенные менее 15 лет назад. Однако следует участь, что это не распространяется на транспортные средства, которые стоят в пределах четырех размеров минимальной зарплаты, полученные бесплатно или приобретенные по льготным условиям.

Если у кого-либо из семьи есть собственность на более одного жилого помещения (квартиру, дом), жилищная субсидия также не будет предоставлена.

Не дадут выплату, если у кого-либо из состава домохозяйства есть на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 000 гривен, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 000 гривен.

Если в течение года до месяца обращения по назначению жилищной субсидии, кто-то из членов домохозяйства или членов семьи домохозяйства выполнил сделки на сумму, превышающую 50 тысяч гривен, выплату не назначат.

В жилищной субсидии также может быть отказано, если в семье есть взрослые люди, достигшие совершеннолетия до начала периода, за который рассматриваются доходы для назначения субсидии. В этот период они отвечают одному из следующих условий:

нет доходов, учитываемых при назначении субсидии;

совокупный доход за месяц меньше, чем размер минимальной заработной платы на начало периода, за который учитываются доходы для назначения субсидии;

не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального в течение трех месяцев в течение этого периода, кроме случаев, когда есть долги работодателя;

находились за границей более 60 дней, кроме служебных командировок, лечения, обучения или ухода за ребенком до трех лет, пребывания за границей во время военного положения в Украине и два месяца после его окончания

Напомним, ранее "Телеграф" писало том, как украинцы могут получить жилищную субсидию даже при наличии долгов за коммунальные услуги.