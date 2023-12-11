Пенсионерам и безработным считают по-другому: какие доходы влияют на субсидию

Если человек потерял свою прибыль — субсидию могут рассчитать не по зарплате

При назначении субсидии учитываются доходы за разные периоды. При назначении субсидии на отопительный период с начала сезона считают первое полугодие 2023 года, однако есть некоторые отличия, например, пенсионерам определяют размер пенсии за август.

Если обстоятельства жизни человека изменились и субсидия назначается не с начала отопительного сезона, то считают размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу предыдущему месяцу с которого начинается жилищная субсидия. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Пока действует военное положение, существует дополнительное условие — если человек теряет работу в этот период и регистрируется в Государственной службе занятости как безработный и начинает получать соответствующую помощь, то в среднемесячный совокупный доход считается не заработная плата, а сумма выплачиваемой помощи. Важно получить ее за полный месяц, перед тем как обращаться за субсидией. Именно сумма среднемесячного дохода влияет на размер субсидии и возможность ее предоставления вообще.

Что касается пенсионеров, то для них также есть определенные отличия. Если пенсионер не работает и в последний месяц периода учета доходов не имел дополнительных источников поступлений средств, то его среднемесячный доход учитывается аналогично как в предыдущем случае. Социальные выплаты от международных организаций и помощь ВПЛ не учитываются в совокупный доход.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что об изменениях в своем материальном состоянии как в положительном, так и в отрицательном ключе нужно обязательно сообщать в Пенсионный фонд Украины в течение 30 дней. Это влияет на возможность назначения субсидии, а также ее размер. При резком уменьшении доходов, например потери работы, сумма субсидии может даже возрасти.