Подаем заявление на субсидию: какие документы понадобятся

Всего есть девять документов, которые следует подготовить

Украинцы, которые имеют право на получение субсидии, могут оформить ее онлайн и офлайн, предоставив определенные документы. В них должна содержаться не только информация о заявителе, а также и о членах его семьи.

Подача документов может быть совершена в одном из отделений Пенсионного фонда или же не выходя из дома — в приложении "Дія". Каждый может выбрать более удобный для себя способ.

Список необходимых документов

заявление о назначении субсидии;

паспортные данные всех членов семьи;

справку о доходах всех членов семьи;

номера лицевых счетов;

арендный договор (для жильцов арендованного жилья) или право собственности на жилье;

копию договора о реструктуризации долга по оплате услуг ЖКХ;

документы о характеристиках жилого помещения;

документы о прописке каждого члена семьи;

справку ВПЛ (для переселенцев).

Стоит добавить, что при назначении субсидии могут потребовать не весь этот список, однако лучше все же подготовить эти документы. После подачи заявление решение о назначении субсидии будет приниматься в течение 30 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли украинцы, которые потеряли субсидию, снова возобновить эти выплаты.