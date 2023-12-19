Подаем заявление на субсидию: какие документы понадобятся
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Всего есть девять документов, которые следует подготовить
Украинцы, которые имеют право на получение субсидии, могут оформить ее онлайн и офлайн, предоставив определенные документы. В них должна содержаться не только информация о заявителе, а также и о членах его семьи.
Подача документов может быть совершена в одном из отделений Пенсионного фонда или же не выходя из дома — в приложении "Дія". Каждый может выбрать более удобный для себя способ.
Список необходимых документов
- заявление о назначении субсидии;
- паспортные данные всех членов семьи;
- справку о доходах всех членов семьи;
- номера лицевых счетов;
- арендный договор (для жильцов арендованного жилья) или право собственности на жилье;
- копию договора о реструктуризации долга по оплате услуг ЖКХ;
- документы о характеристиках жилого помещения;
- документы о прописке каждого члена семьи;
- справку ВПЛ (для переселенцев).
Стоит добавить, что при назначении субсидии могут потребовать не весь этот список, однако лучше все же подготовить эти документы. После подачи заявление решение о назначении субсидии будет приниматься в течение 30 дней.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли украинцы, которые потеряли субсидию, снова возобновить эти выплаты.