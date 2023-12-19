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Подаем заявление на субсидию: какие документы понадобятся

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Что необходимо для оформления субсидии Новость обновлена 19 декабря 2023, 09:03
Что необходимо для оформления субсидии. Фото Коллаж "Телеграфа"

Всего есть девять документов, которые следует подготовить

Украинцы, которые имеют право на получение субсидии, могут оформить ее онлайн и офлайн, предоставив определенные документы. В них должна содержаться не только информация о заявителе, а также и о членах его семьи.

Подача документов может быть совершена в одном из отделений Пенсионного фонда или же не выходя из дома — в приложении "Дія". Каждый может выбрать более удобный для себя способ.

Список необходимых документов

  • заявление о назначении субсидии;
  • паспортные данные всех членов семьи;
  • справку о доходах всех членов семьи;
  • номера лицевых счетов;
  • арендный договор (для жильцов арендованного жилья) или право собственности на жилье;
  • копию договора о реструктуризации долга по оплате услуг ЖКХ;
  • документы о характеристиках жилого помещения;
  • документы о прописке каждого члена семьи;
  • справку ВПЛ (для переселенцев).

Стоит добавить, что при назначении субсидии могут потребовать не весь этот список, однако лучше все же подготовить эти документы. После подачи заявление решение о назначении субсидии будет приниматься в течение 30 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли украинцы, которые потеряли субсидию, снова возобновить эти выплаты.

Теги:
#Украина #Деньги #Выплаты #Субсидия