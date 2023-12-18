Добавят или заберут? Что будет с субсидиями в Украине в 2024-м году

В Минсоцполитики регулярно прорабатывают изменения в порядке назначения субсидий

В Украине ряд граждан имеет право на получение субсидий, которые, например, помогают облегчить прохождение сложных периодов в году. О том, как будет предоставляться помощь от государства в следующем году рассказали в Минсоцполитики.

Об этом пишет "Апостроф". В ответ на запрос журналистов там ответили, что что изменений выплат государственной помощи на оплату коммунальных услуг в следующем году не ожидается.

В то же время там отметили, что регулярно прорабатывают изменения в порядке назначения субсидий, постоянно уточняя отдельные положения по результатам мониторинга наиболее актуальных проблем, связанных с реализацией соответствующей программы.

Кроме того, там проинформировали, что Министерство должно до 1 июля 2024 предоставить правительству отчет о результатах реализации экспериментального проекта о предоставлении дополнительной помощи гражданам на покупку твердого печного бытового топлива и предложения по усовершенствованию законодательства в вопросе предоставления субсидий и льгот на соответствующие цели.

Примечательно: по информации Минсоцполитики, по состоянию на ноябрь 2023-го субсидии получили 1,7 млн домохозяйств.В среднем размер финансовой поддержки для украинцев в оплате коммунальных услуг составил 1,41 тыс. гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, как понять дадут ли вам субсидию.