Додадуть чи заберуть? Що буде із субсидіями в Україні у 2024-му році

У Мінсоцполітики регулярно опрацьовують зміни у порядку призначення субсидій

В Україні низка громадян має право на отримання субсидій, які, наприклад, допомагають полегшити проходження складних періодів у році. Про те, як надаватиметься допомога від держави у наступному році, розповіли в Мінсоцполітики.

Про це пише "Апостроф". У відповідь на запит журналістів там відповіли, що змін виплат державної допомоги на оплату комунальних послуг наступного року не очікується.

Водночас там зазначили, що регулярно опрацьовують зміни у порядку призначення субсидій, постійно уточнюючи окремі положення щодо результатів моніторингу найбільш актуальних проблем, пов’язаних із реалізацією відповідної програми.

Крім того, там поінформували, що Міністерство має до 1 липня 2024 року надати уряду звіт про результати реалізації експериментального проєкту про надання додаткової допомоги громадянам на купівлю твердого пічного побутового палива та пропозиції щодо удосконалення законодавства у питанні надання субсидій та пільг на відповідні цілі.

Примітно: за інформацією Мінсоцполітики, станом на листопад 2023-го субсидії отримали 1,7 млн. домогосподарств. У середньому розмір фінансової підтримки для українців в оплаті комунальних послуг склав 1,41 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти чи дадуть вам субсидію.