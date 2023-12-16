Українцям належить субсидія за дрова та вугілля: її розмір і як оформити

Компенсація збільшилася майже втричі

В Україні збільшився розмір субсидії на тверде паливо. Споживачі, які не мають центрального опалення, можуть розраховувати на компенсацію від держави до 16 тисяч на рік.

Про це раніше повідомляв Денис Шмигаль. На субсидію можуть розраховувати ті, хто опалює своє житло за допомогою дров чи вугілля.

2022 року домогосподарства могли розраховувати на субсидію у розмірі 6973 гривні, а цього року вона збільшилася до 16200 гривень на рік. Водночас зросли й нормативи для опалення житла приблизно вчетверо. Наприклад, щоб отримати субсидію, українцям необхідно використати 7,41 тонни вугілля на сезон.

В уряді нагадали, що розмір субсидії не є універсальним і розраховується окремо для кожного споживача. А залежить він насамперед від доходів сім’ї. Тобто чим менше дохід у членів сім’ї, тим більше витрат на опалення покриє держава за підтримки міжнародних партнерів.

Сім’ям, у яких вже призначено субсидію або пільгу на тверде пальне, то її автоматично перерахують. Якщо ж субсидія оформляється вперше, потрібно знати кілька правил.

Зокрема, субсидію можуть оформити власники житла, його орендарі та внутрішньо переміщені особи. Для цього слід подати заяву до Пенсійного фонду України особисто чи через додаток "Дія". Для оформлення субсидії також знадобиться низка документів:

Заява;

декларація про доходи всієї сім’ї;

посвідчення особи заявника;

свідоцтво про власність на житло чи договір оренди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидію можна отримувати не на своє житло. Як це зробити та хто може розраховувати.