Украинцам положена субсидия за дрова и уголь: ее размер и как оформить

Компенсация увеличилась почти в три раза

В Украине вырос размер субсидии на твердое топливо. Потребители, у которых нет центрального отопления, могут рассчитывать на компенсацию от государства до 16 тысяч в год.

Об этом ранее сообщал Денис Шмыгаль. На субсидию могут рассчитывать те, кто отапливает свое жилье при помощи дров или угля.

В 2022 году домохозяйства могли рассчитывать на субсидию в размере 6973 гривны, а в этом году она увеличилась до 16200 гривен в год. Вместе с этим выросли и нормативы для отопления жилья примерно в четыре раза. К примеру, чтобы получить субсидию, украинцам необходимо использовать 7,41 тонны угля в сезон.

В правительстве напомнили, что размер субсидии не универсальный и рассчитывается отдельно для каждого потребителя. А зависит он, в первую очередь, от доходов семьи. То есть, чем меньше доход у членов семьи, тем больше расходов на отопление покроет государство при поддержке международных партнеров.

Семьям, у которых уже назначена субсидия или льгота на твердое печное топливо, то ее автоматически перечислят. Если же субсидия оформляется впервые, то нужно знать несколько правил.

В частности, субсидию могут оформить владельцы жилья, его арендаторы и внутренне перемещенные лица. Для этого следует подать заявление в Пенсионный фонд Украины лично или через приложение "Дія". Для оформления субсидии также понадобится ряд документов:

заявление;

право на доходы всей семьи;

удостоверение личности заявителя;

свидетельство о собственности на жилье или договор аренды.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что субсидию можно получать не на свое жилье. Как это сделать и кто может рассчитывать.