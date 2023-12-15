Подать документы на оформление субсидии можно онлайн: где это сделать

Механизм заполнения документов онлайн похож, важно подготовить сканы нужных документов

В Украине подать документы на получение субсидии можно несколькими путями. Кроме персонального визита в отделение Пенсионного фонда или специального отдела в местные власти и отправку документов по почте, отправить заявление можно онлайн.

Такая опция доступна на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда и портале "Дия". Для использования вебпорталов вам понадобится квалифицированная электронная подпись или есть возможность входа через ID.GOV.UA или "Дия.Подпись".

Портал ПФУ

Открывая портал услуг Пенсионного Фонда, нужно авторизоваться, подготовить сканированные копии нужных документов, например паспорта, справок, договоров аренды или реструктуризации долгов. Выбрав "Коммуникации с ПФУ" нужно нажать "Заявление на жилищную субсидию или льготу". От пользователя требуется согласие на информирование и нажать "Продолжить".

В форме указывается общая информация о подаче заявления, способе выплаты субсидии, описании предоставляемых услуг, адресе, данных о членах домохозяйства и их семьях, доходах и расходах. После добавления документов нажать нужно "Сформировать заявление". Если что-либо заполнено некорректно, система сообщит. После – финальный шаг, проверка данных и отправка. Результат можно посмотреть в разделе "Мои обращения" – "Статус обращения".

Описание подачи документов на субсидию на портале ПФУ

Портал "Дия"

Документы можно подать, потратив всего 30 минут, утверждают на портале. Последовательность действий — та же. Авторизовавшись с помощью электронной подписи или BankID в меню Услуги выбираете "Заявление на субсидию". Далее – имеющиеся данные нужно проверить и следовать вопросам анкеты. Предоставляются персональные данные, уточняются услуги, адрес, способ получения субсидии, лицевые счета, данные о членах домохозяйства и их семьях.

Данные вводятся в специальных полях и всплывающих окнах. Прилагаются также сканкопии документов — это могут быть договор аренды, справки о доходах, справки о проживании в другом месте, акты обследования условий жилья от местного совета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что об основных изменениях в жизни — в составе семьи, в имущественном состоянии, нужно сообщать в ПФУ в течение 30 дней. Если этого не сделать, субсидию могут отобрать, а возобновить ее можно будет только в следующем сезоне в большинстве случаев.