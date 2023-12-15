Подати документи на оформлення субсидії можна онлайн: де це зробити

Механізм заповнення документів онлайн схожий, важливо підготувати скани потрібних документів

В Україні подати документи на отримання субсидії можна кількома шляхами. Окрім персонального візиту до відділення Пенсійного фонду чи спеціального відділу у місцевій владі та відправлення документів поштою, надіслати заяву можна онлайн.

Така опція доступна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду та порталі "Дія". Для користування вебпорталами вам знадобиться кваліфікований електронний підпис або є можливість входу через ID.GOV.UA чи "Дія.Підпис".

Портал ПФУ

Відкриваючи портал послуг Пенсійного Фонду потрібно авторизуватися, підготувати скановані копії потрібних документів, наприклад паспорта, довідок, договорів оренди чи реструктуризації боргів. Обравши "Комунікації з ПФУ" потрібно натиснути "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Від користувача потрібна згода на інформування та треба натиснути "Продовжити".

У формі вказується загальна інформація про подавача заяви, спосіб виплати субсидії, опис послуг, які надаються, адресу, дані про членів домогосподарства та їхніх родин, доходи та витрати. Після додавання документів натиснути треба "Сформувати заяву". Якщо щось заповнене некоректно, система повідомить. Після — фінальний крок, перевірка даних та відправка. Результат можна дивитись в розділі "Мої звернення" – "Статус звернення".

Опис подачі документів на субсидію на порталі ПФУ

Портал "Дія"

Документи можна подати, витративши усього 30 хвилин, стверджують на порталі. Послідовність дій — та сама. Авторизувавшись за допомогою електронного підпису або BankID у меню Послуги обираєте "Заява на субсидію". Далі — наявні дані потрібно перевірити та слідувати питанням анкети. Надаються персональні дані, уточнюються послуги, адреса, спосіб отримання субсидії, особові рахунки, дані про членів домогосподарства та їхніх родин.

Дані вводяться в спеціальних полях та спливаючих вікнах. Додаються також сканкопії документів — це можуть бути договір оренди, довідки про доходи, довідки про проживання в іншому місці, акти обстеження умов житла від місцевої ради.

Раніше "Телеграф" розповідав, що про основні зміни в житті — в складі родини, в майновому стані, потрібно повідомляти в ПФУ протягом 30 днів. Якщо це не зробити, субсидію можуть відібрати, а поновити її можна буде тільки в наступному сезоні у більшості випадків.