Отримувати субсидію можна і не на своє житло: що для цього потрібно

Для орендарів та ВПО потрібно надавати додаткові документи

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні призначають з огляду на доходи людини та склад родини. Претендувати на її отримання може не тільки власник житла або прописані люди. Отримати субсидію можуть орендарі, а також ВПО, що не мають договору оренди на приміщення.

На порталі "Дія" перераховані основні категорії українців або іноземців (людей без громадянства), що законно перебувають в Україні, які можуть подати документи на оформлення субсидії. Додамо, що для орендарів або ВПО кількість проживаючих в домогосподарстві рахується по вказаним в декларації.

Хто може оформити субсидію:

зареєстрована особа

орендар, який має договір (копія додається)

забудовник, індивідуальне житло якого ще не здано, але рахунки вже приходять (додають документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою)

ВПО, що проживає без договору оренди (додають підтверджуючі документи про проживання, наприклад, довідку ВПО)

дитина без батьківської опіки чи недієздатна особа працездатного віку під опікою (за заявою опікуна).

Раніше "Телеграф" розповідав, що частині отримувачів субсидії при зміні матеріального стану або інших умов можуть перерахувати суму допомоги. Також може бути здійснене донарахування субсидії, в разі потреби.