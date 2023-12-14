Получать субсидию можно и не на свое жилье: что для этого нужно

Для арендаторов и ВПЛ необходимо предоставлять дополнительные документы

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине назначают с учетом доходов человека и состава семьи. Претендовать на его получение может не только собственник жилья или прописанные люди. Получить субсидию могут арендаторы, а также ВПЛ, не имеющие договора аренды на помещение.

На портале "Действие" перечислены основные категории украинцев или иностранцев (людей без гражданства), законно нахощихся в Украине, которые могут подать документы на оформление субсидии. Добавим, что для арендаторов или ВПЛ количество проживающих в домохозяйстве считается по указанным в декларации.

Кто может оформить субсидию?

зарегистрированное лицо

арендатор, имеющий договор (копия прилагается)

застройщик, индивидуальное жилье которого еще не сдано, но счета уже приходят (добавляют документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу)

ВПЛ, проживающих без договора аренды (прилагают подтверждающие документы о проживании, например, справку ВПЛ)

ребенок без родительской опеки или недееспособное лицо трудоспособного возраста на попечении (по заявлению опекуна).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что части получателей субсидии при изменении материального положения или других условий могут перечислить сумму пособия. Также может быть осуществлено доначисление субсидии, в случае необходимости.