Можна залишитися без субсидії: про які зміни потрібно повідомляти Пенсійний фонд

Пенсійний фонд треба повідомляти про основні зміни в житті

В Україні громадянам, які не можуть у повному обсязі сплачувати за житлово-комунальні послуги, на сезон призначається субсидія. Проте у деяких випадках вона може бути скасована достроково.

Отримувач субсидії зобов'язаний протягом 30 календарних днів повідомляти у Пенсійний фонд в разі змін в житті. Зокрема, це стосується зміни складу зареєстрованих у житлі людей, іншого соціального статусу членів домогосподарства, а також зміни у складі їхніх сімей.

Потрібно ставити до відома ПФУ про майнові зміни — отримання 25-кратного розміру прожиткового мінімуму (окрім благодійної допомоги на освіту, лікування, подолання наслідків катастроф, страховки, спадщини нерухомістю). Також треба повідомити про валютні операції на понад 50 тисяч грн за останній рік, отримання спадщини, наявність депозитів, купівлі авто.

Крім того, у ПФУ потрібно повідомити про зміну надавачів та переліку комунальних послуг, перебування члену домогосподарства за кордоном понад 60 днів, оплату рахунків іншою особою або коштом місцевого бюджету. Якщо в людини змінилась кількість проживаючих чи зареєстрованих, складу родини членів домогосподарства, відбулися зміни із комунальними послугами чи у майновому стані потрібно подати нову заяву та декларацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що споживачі, які не мають центрального опалення, можуть розраховувати на компенсацію від держави до 16 тисяч на рік.