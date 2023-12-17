Можно остаться без субсидии: о каких изменениях следует уведомлять Пенсионный фонд

В Пенсионный фонд следует сообщать об основных изменениях в жизни

В Украине гражданам, которые не могут в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные услуги, на сезон назначается субсидия. Однако в некоторых случаях она может быть отменена досрочно.

Получатель субсидии обязан в течение 30 календарных дней сообщать Пенсионному фонду в случае изменений в жизни. В частности, это касается изменения состава зарегистрированных в жилище людей, иного социального статуса членов домохозяйства, а также изменения в составе их семей.

Нужно ставить в известность ПФУ об имущественных изменениях — получении 25-кратного размера прожиточного минимума (кроме благотворительной помощи на образование, лечение, преодоление последствий катастроф, страховки, наследия недвижимостью). Также нужно сообщить о валютных операциях более чем на 50 тысяч грн за последний год, получении наследства, наличии депозитов, покупке авто.

Кроме того, в ПФУ нужно сообщить об изменении поставщика и перечня коммунальных услуг, нахождении члена домохозяйства за границей более 60 дней, оплате счетов другим лицом или на средства местного бюджета. Если у человека изменилось количество проживающих или зарегистрированных лиц, состав семьи членов домохозяйства, произошли изменения с коммунальными услугами или в имущественном состоянии нужно подать новое заявление и декларацию.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что потребители, не имеющие центрального отопления, могут рассчитывать на компенсацию от государства до 16 тысяч в год.