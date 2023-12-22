Субсидія на житло понад норму: хто з українців має право її отримати

При поданні заяви на отримання субсидій важливо вказати одну деталь

Деякі українці мають право отримувати субсидії на площу житла понад норму. Це доступно лише для кількох категорій громадян та за певних умов.

Про це детально розповіли у Пенсійному фонді України. На своєму офіційному сайті вони відповіли на запитання, чи має українець право на призначення субсидії понад норму, якщо він отримує пенсію за вислугу років.

Так, законодавство визначає категорії громадян, яким житлова субсидія може призначатися на площу житла понад норму. Тобто площа житла, на яку призначається субсидія з урахуванням наднормативної площі, розраховується за рахунок збільшення соціальної норми житла для домогосподарства на 30%.

До списку громадян, які мають право на отримання субсидії на площу житла понад норму, входять пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років, але за умови досягнення ними пенсійного віку. При цьому така субсидія призначається, якщо це прописано в заяві.

Водночас, у ПФУ нагадали українцям, що соціальні норми житла, в межах яких держава надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, визначено постановою Уряду від 06.08.2014 р. № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як подати заяву на отримання субсидії, не виходячи з дому. Це можна зробити онлайн лише в кілька кліків.