Субсидия на жилье сверх нормы: кто из украинцев имеет право ее получить

При подаче заявления на получение субсидий важно указать одну деталь

Некоторые украинцы имеют право получать субсидии на площадь жилья сверх нормы. Это доступно только для нескольких категорий граждан и при определенных условиях.

Об этом детально рассказали в Пенсионном фонде Украины. На своем официальном сайте они ответили на вопрос о том, имеет ли украинец право на назначение субсидии сверх нормы, если он получает пенсию за выслугу лет.

Так, законодательство определяет категории граждан, которым жилищная субсидия может назначаться на площадь жилья сверх нормы. То есть, площадь жилья, на которую назначается субсидия с учетом сверхнормативной площади, рассчитывается путем увеличения социальной нормы жилья для домохозяйства на 30%.

В список граждан, которые имею право на получение субсидии на площадь жилья сверх нормы входят пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет, но при условии достижения ими пенсионного возраста. При этом такая субсидия назначается в том случае, если это прописано в заявлении.

В то же время в ПФУ напомнили украинцам, что социальные нормы жилья, в пределах которых государство предоставляет гражданам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, определены постановлением Правительства от 06.08.2014 г. № 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подать заявление на получение субсидии не выходя из дома. Это можно сделать онлайн всего в несколько кликов.