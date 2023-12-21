Звонить в Пенсионный фонд необязательно: как узнать, начислена ли вам субсидия

Достаточно сделать три простых шага

В Украине некоторые категории граждан имеют право на получение субсидий. Государство может оказывать помощь для возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Для того, чтобы узнать, назначена ли вам субсидия, не нужно звонить в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать онлайн.

Для этого нужно выполнить следующие шаги:

зайдите на сайт subsidii.ioc.gov.ua;

в форму слева введите свои данные (область, город, улицу, номер дома и квартиры);

подтвердите, что вы не робот и нажмите кнопку "Искать".

После этого, в случае наличия субсидии, система должна предоставить подробную информацию о помощи. В частности, будет указана ее сумма и период назначения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидаются ли изменения в выплате государственной помощи на оплату коммунальных услуг в 2024 году.