Телефонувати до Пенсійного фонду необов'язково: як дізнатися, чи нарахована вам субсидія

Достатньо зробити три прості кроки

В Україні деякі категорії громадян мають право на отримання субсидій. Держава може надавати допомогу для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Для того, щоб дізнатися, чи призначено вам субсидію, не потрібно телефонувати в Пенсійний фонд України. Це можна зробити онлайн.

Для його потрібно виконати наступні кроки:

зайдіть на сайт subsidii.ioc.gov.ua;

у форму зліва введіть свої дані (область, місто, вулицю, номер будинку та квартири);

підтвердь, що ви не робот та натисніть кнопку "Шукати".

Після цього, у випадку наявності субсидії, система має видати детальну інформацію про допомогу. Зокрема, буде вказано її сума та період призначення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікуються зміни у виплаті державної допомоги на оплату комунальних послуг у 2024 році.