Субсидия на съемную квартиру: могут ли украинцы получать такие выплаты

Для ВПЛ правила будут немного отличаться

Право на получение субсидии в Украине имеют не только владельцы жилья, но и арендаторы. На начисления выплат этим гражданам необходимо подать соответствующие документы.

Детально об этом рассказали на портале "Дія". Отмечается, что за получением субсидий могут обращаться лица, которые не зарегистрированы в жилье, но фактически там проживают. У них при этом должен быть договор аренды.

В то же время для внутренне переменённых лиц договор аренды не является обязательным условиям. Им достаточно предоставить документы, которые подтверждают проживание по фактическому адресу домохозяйства.

Как оформить субсидию

составить заявление по образцу;

добавить договор аренды (необязательно для ВПЛ);

заполнить справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи;

при наличии добавить справки о льготах.

Это заявление можно подать лично в ближайшем управлении соцзащиты, а можно оформить не выходя из дома в режиме онлайн через "Дія" или сайт ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях украинцам могут отменить субсидию. Всего есть восемь причин для отмены выплат.