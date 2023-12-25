Субсидия на съемную квартиру: могут ли украинцы получать такие выплаты
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Для ВПЛ правила будут немного отличаться
Право на получение субсидии в Украине имеют не только владельцы жилья, но и арендаторы. На начисления выплат этим гражданам необходимо подать соответствующие документы.
Детально об этом рассказали на портале "Дія". Отмечается, что за получением субсидий могут обращаться лица, которые не зарегистрированы в жилье, но фактически там проживают. У них при этом должен быть договор аренды.
В то же время для внутренне переменённых лиц договор аренды не является обязательным условиям. Им достаточно предоставить документы, которые подтверждают проживание по фактическому адресу домохозяйства.
Как оформить субсидию
- составить заявление по образцу;
- добавить договор аренды (необязательно для ВПЛ);
- заполнить справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи;
- при наличии добавить справки о льготах.
Это заявление можно подать лично в ближайшем управлении соцзащиты, а можно оформить не выходя из дома в режиме онлайн через "Дія" или сайт ПФУ.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях украинцам могут отменить субсидию. Всего есть восемь причин для отмены выплат.