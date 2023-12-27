Субсидія допоможе: на які послуги можна отримати виплату

Субсидія покриває частину нарахованого до оплати

В Україні триває оформлення субсидій на опалювальний період. В середньому сума субсидії перевищує 1400 грн. Субсидію надаються як на житлові чи комунальні послуги, так і на придбання палива для опалення там, де інші варіанти не можна застосувати. Зокрема це скраплений газ, рідке та тверде пічне паливо.

Перелік житлових та комунальних послуг на які надається адресна державна допомога розміщений на сайті ПФУ. До нього входять не тільки водопостачання, опалення чи постачання газу, а й послуги з обслуговування будинку.

Комунальні послуги, на які надається субсидія:

постачання та розподіл природного газу;

постачання електричної енергії;

постачання теплової енергії;

постачання гарячої води;

централізоване водопостачання;

централізоване водовідведення;

управління побутовими відходами.

Абонентське обслуговування послуг, на оплату якого надається субсидія:

централізоване водопостачання;

централізоване водовідведення;

постачання гарячої води;

постачання теплової енергії;

управління побутовими відходами.

Раніше "Телеграф" розповідав про надання субсидій на орендоване помешкання. Для їх отримання треба надати договір про оренду житла, що не стосується ВПО.