Субсидия поможет: на какие услуги можно получить выплату
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Субсидия покрывает часть начисленного к оплате
В Украине продолжается оформление субсидий на отопительный период. В среднем сумма субсидии превышает 1400 грн. Субсидии предоставляются как на жилые или коммунальные услуги, так и на приобретение топлива для отопления там, где другие варианты нельзя применить. В частности, это сжиженный газ, жидкое и твердое печное топливо.
Список жилых и коммунальных услуг на которые предоставляется адресная государственная помощь размещен на сайте ПФУ. В него входят не только водоснабжение, отопление или поставка газа, но и услуги по обслуживанию дома.
Коммунальные услуги, на которые предоставляется субсидия:
- снабжение и распределение природного газа;
- снабжение электрической энергии;
- снабжение тепловой энергии;
- снабжение горячей воды;
- централизованное водоснабжение;
- централизованный водоотвод;
- управление бытовыми отходами.
Абонентское обслуживание услуг, на оплату которого предоставляется субсидия:
- централизованное водоснабжение;
- централизованный водоотвод;
- снабжение горячей воды;
- снабжение тепловой энергии;
- управление бытовыми отходами.
Ранее "Телеграф" рассказывал о предоставлении субсидий на арендованное жилье. Для их получения следует предоставить договор об аренде жилья, не касающийся ВПЛ.