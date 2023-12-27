Субсидия поможет: на какие услуги можно получить выплату

Субсидия покрывает часть начисленного к оплате

В Украине продолжается оформление субсидий на отопительный период. В среднем сумма субсидии превышает 1400 грн. Субсидии предоставляются как на жилые или коммунальные услуги, так и на приобретение топлива для отопления там, где другие варианты нельзя применить. В частности, это сжиженный газ, жидкое и твердое печное топливо.

Список жилых и коммунальных услуг на которые предоставляется адресная государственная помощь размещен на сайте ПФУ. В него входят не только водоснабжение, отопление или поставка газа, но и услуги по обслуживанию дома.

Коммунальные услуги, на которые предоставляется субсидия:

снабжение и распределение природного газа;

снабжение электрической энергии;

снабжение тепловой энергии;

снабжение горячей воды;

централизованное водоснабжение;

централизованный водоотвод;

управление бытовыми отходами.

Абонентское обслуживание услуг, на оплату которого предоставляется субсидия:

централизованное водоснабжение;

централизованный водоотвод;

снабжение горячей воды;

снабжение тепловой энергии;

управление бытовыми отходами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о предоставлении субсидий на арендованное жилье. Для их получения следует предоставить договор об аренде жилья, не касающийся ВПЛ.