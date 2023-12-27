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Субсидия поможет: на какие услуги можно получить выплату

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Размер субсидии зависит от доходов Новость обновлена 27 декабря 2023, 10:44
Размер субсидии зависит от доходов. Фото 24 канал

Субсидия покрывает часть начисленного к оплате

В Украине продолжается оформление субсидий на отопительный период. В среднем сумма субсидии превышает 1400 грн. Субсидии предоставляются как на жилые или коммунальные услуги, так и на приобретение топлива для отопления там, где другие варианты нельзя применить. В частности, это сжиженный газ, жидкое и твердое печное топливо.

Список жилых и коммунальных услуг на которые предоставляется адресная государственная помощь размещен на сайте ПФУ. В него входят не только водоснабжение, отопление или поставка газа, но и услуги по обслуживанию дома.

Коммунальные услуги, на которые предоставляется субсидия:

  • снабжение и распределение природного газа;
  • снабжение электрической энергии;
  • снабжение тепловой энергии;
  • снабжение горячей воды;
  • централизованное водоснабжение;
  • централизованный водоотвод;
  • управление бытовыми отходами.

Абонентское обслуживание услуг, на оплату которого предоставляется субсидия:

  • централизованное водоснабжение;
  • централизованный водоотвод;
  • снабжение горячей воды;
  • снабжение тепловой энергии;
  • управление бытовыми отходами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о предоставлении субсидий на арендованное жилье. Для их получения следует предоставить договор об аренде жилья, не касающийся ВПЛ.

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