О субсидии можете забыть: 8 причин, по которым могут отказать в помощи

Окончательное решение принимает государственное учреждение

В Украине граждане имеют право на получение субсидий. Государство может оказывать помощь для возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В то же время не все имеют право на субсидию, пишет ZN.UA. Есть ряд критериев, которым нужно соответствовать.

В получении субсидии могут отказать в следующих случаях:

если есть задолженность за коммунальные услуги сроком на 3 месяца и более;

есть хотя бы один совершеннолетний член домохозяйства, который не учится, не работает и не состоит на учете как безработный;

если площадь квартиры составляет более 130 кв.м, а площадь дома – более 230 кв. м (не касается многодетных семей);

вы владеете транспортным средством возрастом менее 5 лет, или двумя или более транспортными средствами возрастом менее 15 лет (за исключением мопедов и велосипедов);

если семья не вернула субсидию, которая была выплачена сверх положенного;

если у кого-то из домохозяйства открыт депозит на сумму 100 гривен и больше;

если в течение года до обращения за субсидией кто-то из членов домохозяйства совершал покупку на сумму более 50 тысяч гривен (за исключением расходов на лечение и покупку валюты);

если кто-нибудь из семьи имеет задолженность по алиментам сроком 3 месяца и более.

Следует отметить, что решение об отказе в назначении субсидии принимает Пенсионный фонд. Жилищная субсидия перечисляется дважды в год – 1 октября (на отопительный сезон) и 1 мая (на неотапливаемый сезон).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как узнать, назначена ли вам субсидия.