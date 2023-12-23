Про субсидію можете забути: 8 причин, через які можуть відмовити у допомозі

Остаточне рішення приймає державна установа

В Україні громадяни мають право на отримання субсидій. Держава може надавати допомогу для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Водночас не всі мають право на субсидію, пише ZN.UA. Є ряд критеріїв, яким потрібно відповідати.

В отриманні субсидії можуть відмовити у наступних випадках:

якщо є заборгованість за комунальні послуги терміном 3 місяці і більше;

якщо хоча б один повнолітній член домогосподарства, який не навчається, не працює і не стоїть на обліку як безробітний;

якщо площа квартири становить понад 130 кв.м, а площа будинку — понад 230 кв. м (не стосується багатодітних сімей);

ви володієте транспортним засобом віком менше ніж 5 років, або двома чи більше транспортними засобами віком менше ніж 15 років (за винятком мопедів і велосипедів);

якщо сім'я не повернула субсидію, яка була виплачена понад належне;

якщо у когось із домогосподарства відкрито депозит на суму 100 гривень і більше;

якщо протягом року до звернення за субсидією хтось із членів домогосподарства робив покупку на суму понад 50 тисяч гривень (за винятком витрат на лікування та купівлі валюти);

якщо хтось із сім'ї має заборгованість по аліментах терміном 3 місяці і більше.

Слід зазначити, що рішення про відмову в призначенні субсидії приймає Пенсійний фонд. Житлова субсидія перераховується двічі на рік — 1 жовтня (на опалювальний сезон) і 1 травня (на неопалювальний сезон).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як дізнатися, чи призначено вам субсидію