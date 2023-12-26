Шанс отримати субсидію ще є: скільки платить держава та які доходи враховує

При зверненні в грудні та наступних місяцях субсидія на опалювальний період призначається не в повному обсязі, а з місяця звернення

Подати документи на отримання субсидії в Україні можна особисто в Пенсійному фонді чи скориставшись онлайн інструментами. Наразі в Україні таким видом допомоги на оплату житлово-комунальних послуг користується понад 1,7 млн домогосподарств. В середньому вони отримують 1,41 тисячі гривень.

Загалом, сума виплачених субсидій за грудень зросла вдвічі у порівнянні з листопадом. На 25 грудня профінансовані 6,431 млрд грн – на виплату житлових субсидій та пільг. Для порівняння — у листопаді нарахували 2,452 млрд грн.

Саме з початку грудня в обчисленні доходів на субсидію відбулися зміни. Якщо загалом при призначенні субсидії враховували дохід за І та ІІ квартали поточного календарного року, то з грудня ПФУ потрібна інформація за два квартали, що йдуть перед місяцем, що передує зверненню за субсидією. Пенсіонерам рахують серпневу виплату. Також, в разі деяких змін в житті, навіть вже призначену субсидію можуть обчислити заново.

Це стосується:

непрацюючих пенсіонерів, що звільнилися з роботи, а зарплата йшла в підрахунок спільного доходу,

осіб, що надали додаткові дані про уточнення розміру доходу,

людям, що не працюють та непрацездатні, при цьому живуть самі — вони можуть претендувати на призначення субсидії понад норму площі житла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відмовити у субсидії можуть, коли в людини є чималі накопичення на депозиті — понад 100 тисяч, кілька видів житла, частину з яких вона здає в оренду чи за наявності автомобілів, що випущені в останні 5 років, а також через інші обставини.