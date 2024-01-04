Есть нюансы: влияет ли выезд за границу на получение субсидии

Проблемы могут быть, если упустить важную деталь

Среди украинцев, которые в начале полномасштабного вторжения уехали за границу и уже вернулись в Украину, есть немало тех, кто хочет оформить субсидии на коммунальные услуги. Однако с этим могут возникнуть проблемы.

Ведь, как отмечается на сайте Правительственного контактного центра, на получение субсидий влияет количество дней, проведенных за рубежом. В частности, выезд более чем на 60 дней может стать основанием для не предоставления субсидии.

Дело в том, что согласно законодательству жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период), если в составе домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии. Речь идет о случаях, когда в этом периоде эти лица были за границей. Однако важно заметить, что речь идет о выезде более чем на 60 дней.

Поездка за пределы Украины на срок до 60 дней может быть связана с лечением, командировкой по работе, учебой или уходом за ребенком (младше трех лет). В таком случае эти обстоятельства требуют подтверждаемых документов. В то же время, социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства на таких лиц в период пребывания их за границей не рассчитываются.

Более того, гражданин, оформивший субсидию на коммунальные услуги, в течение 30 дней обязан проинформировать уполномоченный орган (социальные органы или Пенсионный фонд Украины) о возникновении обстоятельств, в частности относительно пребывания за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица со склада домохозяйства совокупно более 60 дней. Если орган не был проинформирован, то выплаты субсидий могут прекратить.

Также похожая ситуация с выездом за границу родственников, задекларированных как члены домохозяйства и на них рассчитывалась субсидия. Получатель субсидии в 30-дневный срок должен об этом уведомить ПФУ и подать заявление на пересчет государственной помощи.

Ранее "Телеграф" писал о том, каким критериям нужно соответствовать, чтобы получить субсидию.