Есть долг за коммуналку: назначат ли субсидию, ответили в Минсоцполитики

Способ получить скидку от государства при наличии долга есть

В Украине субсидию на коммунальные услуги в большинстве случаев не назначают, когда есть задолженность. Но есть некоторые исключения.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Информация по этому поводу появилась в Telegram.

В ведомстве пояснили, что жилищная субсидия не назначается, если Пенсионный фонд получил информацию о просроченной более чем на 3 месяца задолженности. Кроме того, субсидию не назначат, если такая задолженность превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

Все же один способ получить скидку от государства при наличии долга есть. Для этого можно заключить договор реструктуризации задолженности. Копия данного договора прилагается к заявлению на субсидию.

Также в случае отказа в назначении жилищной субсидии человек может еще раз подать соответствующее заявление. Но тогда нужно указать перечень тех услуг, по которым отсутствует задолженность.

Ранее "Телеграф" рассказал, на какую сумму нельзя брать кредит или делать покупку, если нужна субсидия.