Отменят или вовсе не дадут: по каким причинам украинцы могут лишиться субсидии в 2024-ом

В некоторых случаях гражданам и вовсе могут не назначить субсидию

В Украине ряд граждан имеет право на получение субсидий, которые, например, помогают облегчить прохождение сложных периодов в году. Впрочем, некоторые также могут и потерять свои выплаты в 2024-ом году.

"Телеграф" рассказывает о том, как этого не допустить. Список основаниq для отмены жилищной субсидии в этом году выглядит следующим образом:

смена места жительства, ведь расчет льгот происходит в соответствии с конкретным жильем;

смерть лица, которому предоставляли льготы;

если лицо указало ложный размер дохода;

приобретение земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн.

Также граждане, которые имеют задолженность за коммунальные услуги, рискуют потерять субсидию. В частности, речь идет о сумме свыше 680 гривен, которая накопилась в течение 3 месяцев. Если задолженность не погасить, то ПФУ лишит потребителя субсидии. Ее можно будет восстановить, если полностью уплатить сумму долга.

В некоторых случаях гражданам и вовсе могут не назначить субсидию:

если есть совершеннолетний член семьи, который нигде не учится и не работает;

площадь квартиры более 130 кв. м, а дома — более 230 кв. м;

если есть автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад, или два и более автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад. При этом ограничения не касаются мопедов и велосипедов;

есть депозит размером более 100 тыс. грн;

не вернули лишние средства, полученные по субсидии;

кто-то из членов домохозяйства имеет долг по алиментам 3 месяца и больше.

Напомним, ранее мы писали о том, можно ли сразу получать два вида пособия в Украине.