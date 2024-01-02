Субсидія та пільга: чи можна одразу отримувати два види допомоги

Суми субсидії та пільги залежать від різних чинників

В Україні можна отримувати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг від держави. Цей вид допомоги надається тим, хто сам невзмозі оплачувати рахунки. Цей вид допомоги і її розмір залежить від матеріального стану домогосподарства.

На цьому наголошують у Пенсійному фонді. Зазначається, що умови призначення та надання субсидій врегульовані законодавчо. Своєю чергою пільга надається без урахування доходів або з таким, але залежить виключно від категорії особи.

Деяким людям, як от багатодітним родинам, ветеранам, постраждалим від аварії на ЧАЕС вона встановлена законодавчо. Механізм її призначення також встановлено законодавчо. Важливо зазначити, що якщо людина має право одночасно на субсидію та на пільгу, вона має обрати один вид допомоги від держави.

Якщо людина вирішила замість субсидії отримувати пільгу, вона має про це повідомити Пенсійний фонд. При цьому, при бажанні отримати субсидію, якщо серед членів домогосподарства є людина, яка має право на пільгу і отримувала її, субсидію призначать з місяця наступного після нарахування пільги, але не раніше місяця подання заяви.

Раніше "Телеграф" розповідав про доходи, які потрібно висвітлити в декларації. Туди не входять допомога для ВПО чи від міжнародних організацій, проте окрім зарплат та пенсій є низка пунктів.