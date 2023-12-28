Можна втратити допомогу: у Пенсійному фонді пояснили, як депозити впливають на субсидію

Субсидію можна втратити в одному випадку

В Україні деякі категорії громадян мають право на отримання субсидій. Держава може надавати допомогу для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У Пенсійному фонді України пояснили, чи враховуються відсотки від розміщеного депозиту при розрахунку середньомісячного доходу для призначення житлової субсидії.

У ПФ зазначили, що доходи від розміщення депозитів не враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї (пункт 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632).

Водночас там підкреслили, що якщо будь-хто зі складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, – житлова субсидія у такому випадку не призначається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, з яких причин українцям можуть відмовити у призначенні субсидії.