Можно лишиться помощи: в Пенсионном фонде объяснили, как депозиты влияют на субсидию

Субсидию можно потерять в одном случае

В Украине некоторые категории граждан имеют право на получение субсидий. Государство может оказывать помощь для возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, учитываются ли проценты от размещенного депозита при расчете среднемесячного дохода для назначения жилищной субсидии.

В ПФ отметили, что доходы от размещения депозитов не учитываются в среднемесячный совокупный доход семьи (пункт 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632).

В то же время там подчеркнули, что если кто-либо из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен – жилищная субсидия в таком случае не назначается.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии.