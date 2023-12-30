Впливають на субсидію: які доходи потрібно вказати в декларації

Виплати ВПО чи від міжнародних організацій не враховуються в сукупний дохід

Субсидію в Україні отримують щонайменше 1,7 млн домогосподарств. Середня сума субсидії близько 1,4 тисячі грн. Вона покриває різницю між обов'язковим платежем та загальною сумою нарахування. Розмір обов'язкового платежу розраховується окремо для кожного домогосподарства. Його розмір визначається відповідно до суми середнього доходу домогосподарства за місяць.

В нього враховуються не тільки ті доходи, про які відомо Пенсійному фонду чи податковій, а й ті, які люди мають самостійно висвітити принісши відповідні довідки. До переліку доходів, що враховуються при призначенні субсидії:

пенсія,

зарплата,

грошове забезпечення військовослужбовців,

стипендія (не враховується соціальна для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування),

соціальні виплати,

допомога по безробіттю,

страхові виплати,

грошові перекази з-за кордону,

дивіденди від цінних паперів,

кошти від продажу чи оренди майна.

Для тих, хто має ФОП, повідомляє "Знай.юа", попри інші отримані доходи, враховується окрема сума до загального місячного прибутку. Для платників першої групи — 1 мінімальна зарплата, для другої — дві та для третьої — три.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які документи потрібні для того, аби оформити субсидію. Для тих, хто оформлює допомогу від держави через інтернет, знадобляться скановані копії.